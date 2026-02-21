  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
20.02.26
$2,85M
02.04.25
$2,56M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25659
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem sehr schönen Gebäude Sheinkin Street Mini Penthouse mit einer Oberfläche von 96m2 mit Terrasse von 40 m2 auf einer Ebene bestehend aus 2 Schlafzimmern + großem Wohnzimmer 3. Stock mit Aufzug Offene Sicht

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$987,525
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem residence
Jerusalem, Israel
von
$2,571
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$545,490
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Jerusalem, Israel
von
$1,897
Wohnviertel Spacieux
Aschkelon, Israel
von
$768,075
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aschdod, Israel
von
$1,99M
Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod von 1996 280m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 510 m2 mit enormem Potenzial für den Käufer, der arbeiten will und machen es ein Diamant
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,11M
Im Stadtteil Ramat Hanasi von Bat Yam, nur 19 Minuten vom Meer, 3 Minuten vom Einkaufszentrum und 3 Minuten von der Straßenbahn entfernt. Ausgezeichnete Lage für Traditionelle. Das 18-jährige Gebäude umfasst einen Aufzug für den Sabbat. Sonnenterrasse und Meerblick. Große 5 1/2-Zimmer-Wohnung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Herzliya, Israel
von
$1,71M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen