  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Kiryat moche proche tram

Wohnquartier Kiryat moche proche tram

Jerusalem, Israel
von
$962,445
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33686
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In Kiryat Moché, Eingang in die Stadt, in der Nähe der Straßenbahn, große helle 3P mit einer dreifachen Belichtung und zwei Balkone. Marktpreis, Jetzt kostenlos!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$423,225
Wohnviertel Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$363,660
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Kiryat moche proche tram
Jerusalem, Israel
von
$962,445
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$5,02M
Eingeschossiges Penthouse sehr gut gelegen mit einer Fläche von 150m2 mit einer Terrasse von 70m2 auf der gleichen Ebene im 5. Stock mit Aufzug, der direkt in der Wohnung ankommt. Schöne Aussicht auf die Wohnung, sehr großes Buchtfenster, sehr hell und ruhig nur wenige Schritte von der Habim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$2,63M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen DUPLEX 6 Zimmer 161m2 + 2 Terrassen von 56 und 40m2, Etagen 6 und 7, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Ba…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aschkelon, Israel
von
$485,925
4 Zimmer Ebene Stadtzentrum
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen