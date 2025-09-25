  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement luxueux neuf projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement luxueux neuf projet de qualite

Tel-Aviv, Israel
von
$2,29M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28106
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,60M
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$509,700
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$2,22M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement luxueux neuf projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
von
$2,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$5,70M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$795,000
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$1,38M
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen