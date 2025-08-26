Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt
In einer der begehrtesten Straßen der Stadt
Projektmerkmale
Das Projekt umfasst 25 Apartments von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse.
Außener Natursteinbelag
Drei Wohnungen pro Etage
Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen
2 Lifte inklusive chabbatic
Tiefgarage
Lieferung innerhalb von 30 Monaten
Bankgarantie
Merkmale der Wohnung
Boden im ganzen Haus 80x80
Zentrale Klimaanlage
Qualität Badezimmermöbel
Grohe Markenventil
Qualität Innentür
Anpassbare Küche
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen