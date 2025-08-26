Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Wohnquartier Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Sie suchen ein neun netanya Projekt
Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht
Ussishkine Up Town Project ist ein strategisches Boutique-Gebäude, das weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt liegt.
In einer der begehrtesten Straßen der Stadt
Der Bauherr Chuva, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte wie das Meerprojekt vor dem Strand, das Soho,Titanium Büroprojekt und viele andere Projekte durchgeführt
Projektmerkmale
Das Projekt Up Town in Chuva umfasst verschiedene Arten von Wohnungen, von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie ein Penthouse und einen hängenden Garten Erdgeschoss.
Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung
Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen
3 Lifte inklusive chabbatic
Tiefgaragen
Lieferung in 3 Jahren
Bankgarantie
Apartment verfügt über
Boden im ganzen Haus 80x80
Zentrale Klimaanlage neueste Generation
Qualität Badezimmermöbel
Grohe Markenventil
Qualität Innentür
Anpassbare Küche
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Ferienwohnung 3 Zimmer von 83 m2 +12 m2 von Terrasse
Ferienwohnung 4 Zimmer 97 m2 + 12m2 Terrasse
Ferienwohnung 5 Zimmer 128,5m2+12 m2 von Terrasse
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
