Wohnquartier 4p neuf central vue magnifique

Diese prächtige 4P, im 19. Stock eines neuen Gebäudes, befindet sich am Grab der Straßenbahnstation, die es in wenigen Minuten mit dem Stadtzentrum verbindet. Das Hotel liegt in Kiryat Moché, beliebt für seine Institutionen, Dynamik und den Charakter einer alten Nachbarschaft. Fußbodenheizung, Mamad, Master-Suite, Balkon mit herrlichem Blick vom Wohnzimmer, Parkplatz, 4 Aufzüge, Moderne Wohnung, mit ordentlichen Oberflächen. Fall zu ergreifen !!!