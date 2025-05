Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem mamilla

In einer der begehrtesten Orte in Jerusalem – oberhalb der Mamilla Avenue, nur 10 Gehminuten von der Lamentation Wall entfernt – ist eine einzigartige, geräumige und helle Wohnung zum Verkauf erhältlich. Es befindet sich im zweiten Stock (4. Stock in der Realität), es ist bereit, sofort einzuziehen. Details zum Objekt: 127 m2 Brutto 3 große Stücke 2 Badezimmer Zweiter Stock Aufzug Privatparkplatz Voll möbliert Küche der Marke Bulthaup Marmorböden