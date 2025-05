Wohnquartier Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble

Exklusiv bei Herzliya! Super 5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf????? Lage: Hahasharon Street, Herzliya Fläche: 125m2 + Terrasse Sukkah von 15m2 Gebäude: Modern, 2021 gebaut Parkplatz Preis: 4,290.000 Suchen Sie das perfekte Haus in Herzliya? Diese exklusive 5-Zimmer-Wohnung bietet einen modernen Wohnbereich mit einer Sukkah-Terrasse sowie alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen. Diese Unterkunft befindet sich in einer beliebten Gegend, ist ideal für diejenigen, die in einem der gefragtesten Gebiete Israels leben möchten.