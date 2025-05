Wohnquartier Appartement d exception

Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde. Eigenschaften: ✨ Natürliche Helligkeit und edle Materialien in allen Räumen ✨ Grundheizung, Zentralklimaanlage ✨ Benutzerdefinierte Kleider in den Zimmern ✨ High-End-Oberflächen, bis zu den kleinsten Details Amerikanische Küche: Ein individuell gestalteter Raum, der moderne Eleganz und Funktionalität kombiniert. Aus hochwertigem Marmor ist die Küche mit integrierten Geräten und einer zentralen Insel ausgestattet, die das Ganze sublimiert. Ein echtes Kunstwerk, in dem Design und Praxis aufeinandertreffen. Zusätzliche Vorteile: ✅ Große Tiefgarage mit angrenzendem Keller ✅ Zukünftige Straßenbahnlinie in unmittelbarer Nähe ✅ Ideale Lage: 4 Gehminuten von Kanyon Hadar, in der Nähe der Supermärkte (Rami Levy/Osher Ad) und der Synagogen der französischen Gemeinden.