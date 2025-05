Wohnquartier En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera

BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera präsentiert ein geräumiges Haus mit seinem schönen Garten in einer ruhigen und geschätzten Gegend von französischsprachigen Familien! Eigenschaften: - Haus von 5,5 Zimmern von 170 m2, - Feld 350 m2, - Helles Wohnzimmer, - Kasse Küche, - Ein sicheres Zimmer im Erdgeschoss, - 4 weitere Zimmer, - Ein Keller und 2 Parkplätze, - Traditionalistische Nachbarschaft in der Nähe von Synagogen und Schulen, - In der Nähe der Autobahnrouten 2 und 4 und 10 Minuten mit dem Auto vom Meer. Ein angenehmes Haus, voller guter Wellen, mit seinem großen Garten und sonniger Terrasse verziert! Beezrat Hashem, Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!