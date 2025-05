Wohnquartier Penthouse exceptionnel dans un quartier pittoresque de hakerem

Dieses herrliche Penthouse im Stadtteil HaKerem von Tel-Aviv bietet eine unvergleichliche Lebenserfahrung. Ideal in der Nähe des Strandes, des lebhaften Carmel-Marktes und der lebhaften Nachlat Binyamin Straße, bietet es einen einfachen Zugang zu vielen Unterhaltungsmöglichkeiten. Dieses exklusive Anwesen befindet sich in einer ruhigen Straße in einem einzigartigen zweistöckigen Gebäude mit Aufzug. Es bietet einen Wohnbereich von ca. 106 m2 und umfasst 29 m2 Balkone mit herrlichem Blick auf die Stadt. Die große Terrasse des Wohnzimmers erstreckt sich über ca. 23 m2, ergänzt durch einen weiteren Balkon neben dem Hauptschlafzimmer. Mit hervorragender West-, Ost- und Südlüftung verfügt das Anwesen über drei Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer mit Balkon sowie einen Safe (Mamad). Parkplatz: 1