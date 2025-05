Wohnquartier Appartement 5 5 pieces 120m2 bayit vegan jerusalem

Ferienwohnung 5.5 Zimmer 120m2 Bucht Vegan Jerusalem 2 Terrassen von 7m2 inklusive Soucca, Arbeiten zu planen Wohnzimmer, Esszimmer, Küche 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2wc, Klimaanlage, Heizkörper, Dämpfer, Rollläden, Überdachter Parkplatz, Chabat Aufzug, Behinderter Zugang Zwei Eingänge. Tama 38 kurz, mit einer Ergänzung von 25m2 und einer Terrasse, die eine Wohnung von 8pieces,145m2 mit einer zusätzlichen Terrasse geben wird Preis : 4.100.000sh Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agentur Gebühren, die 2% ohne Steuern Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu vereinbaren, rufen Sie uns an: Simone Simex Realty your Real Estate Agency in Israel