  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Wana Giri
  4. Wohnkomplex LUXURY AMALI RESIDENCE

Wohnkomplex LUXURY AMALI RESIDENCE

Wana Giri, Indonesien
von
$355,200
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 4612
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Buleleng
  • Dorf
    Wana Giri

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!

Die erste Luxusresidenz von LUXURY AMALI RESIDENCE in Bali in der vielversprechenden Gegend von Uluvatu.

Die Häuser befinden sich zwischen den weißen Felsen, mit einer vollständigen Reparatur von « schlüsselfertigem » mit atemberaubendem Meerblick. Mit einer zinslosen Rate von 24 Monaten.

Nur wenige Gehminuten von den Stränden von Impossibles und Bingin entfernt.

Bali ist eines der attraktivsten für Investitionen in Immobilien mit hohem Einkommenspotenzial.

Der Komplex ist mit Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt ausgestattet:
- 5 Sterne persönlicher Concierge-Service
- Hotelrestaurant und zwei Pools ( einschließlich 68-Meter-Infinity-Pool )
- Fitnessstudio und Wellnesscenter
- Kinderclub
- 24-Stunden-Sicherheit und Vollzeitpersonal vor Ort

Rufen Sie an oder schreiben Sie! Wir werden für Sie eine Unterkunft gemäß Ihren Parametern und Wünschen auswählen! Garantierte rechtliche Unterstützung.


Warum ist es für Sie von Vorteil:
- Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS;
- Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt;
- Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%;
- Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten;
- Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien;
- Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land;
- Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk;
- Interessante, komfortable Raten.

Standort auf der Karte

Wana Giri, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonesien
von
$114,000
Wohnanlage SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonesien
Preis auf Anfrage
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$119,000
Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Canggu, Indonesien
von
$142,000
Wohnanlage P R E S A L E VODOPAD
Ubud, Indonesien
von
$67,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Indonesien
von
$355,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Alle anzeigen Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Canggu, Indonesien
von
$160,676
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Wohnungen und Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf die Bucht. Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool und eine Bar, einen Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dachrestaurant, einen Massageraum, ein Yoga-Studio, Concierge-Service und rund um die Uhr Siche…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wana Giri, Indonesien
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen, ein kostenloses Objekt zu finden, einen sicheren Deal mit dem Entwickler zu vereinbaren!Wohnanlage 5 STORIES ist von fünf Villen in der idealen Gegend von Pererenane gebaut, 800 Meter vom Strand entfernt.Moderne 3-Zimmer-Villa mit geräumigem Wohnbereich und Küche mit Panora…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen