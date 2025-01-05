Wohnkomplex LUXURY AMALI RESIDENCE

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!



Die erste Luxusresidenz von LUXURY AMALI RESIDENCE in Bali in der vielversprechenden Gegend von Uluvatu.



Die Häuser befinden sich zwischen den weißen Felsen, mit einer vollständigen Reparatur von « schlüsselfertigem » mit atemberaubendem Meerblick. Mit einer zinslosen Rate von 24 Monaten.



Nur wenige Gehminuten von den Stränden von Impossibles und Bingin entfernt.



Bali ist eines der attraktivsten für Investitionen in Immobilien mit hohem Einkommenspotenzial.



Der Komplex ist mit Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt ausgestattet:

- 5 Sterne persönlicher Concierge-Service

- Hotelrestaurant und zwei Pools ( einschließlich 68-Meter-Infinity-Pool )

- Fitnessstudio und Wellnesscenter

- Kinderclub

- 24-Stunden-Sicherheit und Vollzeitpersonal vor Ort



Rufen Sie an oder schreiben Sie! Wir werden für Sie eine Unterkunft gemäß Ihren Parametern und Wünschen auswählen! Garantierte rechtliche Unterstützung.



Warum ist es für Sie von Vorteil:

- Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS;

- Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt;

- Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%;

- Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten;

- Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien;

- Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land;

- Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk;

- Interessante, komfortable Raten.