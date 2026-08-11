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Ferienhäuser in Region Westgriechenland, Griechenland

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32 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Ancient Olympia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Ancient Olympia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$200,720
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 222 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$271,563
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Katakolon, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 72 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Haus besteht aus …
$177,106
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Varvasaina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Varvasaina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm in Western Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimm…
$305,357
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Myrsini, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Myrsini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 84 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem …
$218,431
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimme…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Ioannis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 218 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$389,634
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Temeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Temeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Eastern Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimm…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Halbkeller besteht aus 2 Schlafzimmer…
$242,045
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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
Ferienhaus
Temeni, Griechenland
Fläche 450 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 450 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf den Berg öff…
$566,740
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 272 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 272 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$661,197
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 191 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$566,740
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Katakolon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 153 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$354,213
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$236,142
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 352 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 352 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$3,78M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$224,335
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Ferienhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Ferienhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Fläche 177 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 177 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$692,552
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$187,733
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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
Ferienhaus
Temeni, Griechenland
Fläche 191 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 191 qm in Western Peloponnes. Es gibt: Sonnenkollektoren fü…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
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Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 148 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 148 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$118,071
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Zacharo, Griechenland
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Zacharo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lechena, Griechenland
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Lechena, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 118 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Katakolon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
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Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 144 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$767,461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Savalia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Savalia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 170 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einem Abstellraum,…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Temeni, Griechenland
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Temeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$439,224
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Ioannis, Griechenland
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Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 3 Schla…
$685,155
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
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Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einer Küche, einem…
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kalavryta, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kalavryta, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Kalavryta Peloponnes Siedlung Kalyvitis Einfamilienhaus von 150 qm auf einem Grundstück von …
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Pyrgos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 230 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
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