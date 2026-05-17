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Ferienhäuser in Agrafa Municipality, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Dytiki Frangista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 95 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 3 Schl…
$148,244
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Dytiki Frangista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
$413,248
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Dytiki Frangista, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 2 Schl…
$354,213
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