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Ferienhäuser in South Pilio Municipality, Griechenland

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Municipla unit of Milies
3
Municipal unit of Argalasti
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9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$188,913
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Argalasti, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Argalasti, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 56 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$354,213
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Argalasti, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Argalasti, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$324,695
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus einem Schla…
$389,634
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Ferienhaus in Milies, Griechenland
Ferienhaus
Milies, Griechenland
Fläche 210 m²
Zwei separate freistehende Häuser sind im Dorf Vyzitsa, Pelion (turnkey) zu verkaufen. Jede…
$377,827
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavkos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavkos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$141,685
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Ferienhaus in Argalasti, Griechenland
Ferienhaus
Argalasti, Griechenland
Fläche 60 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Hütte von 60 qm in Voloso-Pilio. Das Ferienhaus besteht aus 2 Schlaf…
$245,651
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Promyri, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Promyri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern…
$306,984
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kalamaki, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kalamaki, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 233 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 233 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$448,669
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