  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

Thessaloniki
4
Thermi Municipality
128
Municipality of Pylaia Chortiatis
62
Thermaikos Municipality
83
1 immobilienobjekt total found
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Diese luxuriöse Immobilie befindet sich in einer sicheren und exklusiven Wohnanlage mit Zuga…
$941,061
