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Villen mit Terrasse in Gemeinde Sithonia, Griechenland

Gemeindebezirk Sithonia
92
Nikiti
32
Neos Marmaras
12
Toroni Municipal Unit
20
2 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
Villa 10 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Steinvilla mit einer Gesamtfläche von 300 m² (250 m² Wohnfläche und 50 m² Keller) auf einem …
$1,96M
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Villa 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie unsere neue Luxusvilla zum Verkauf in Nikiti, Chalkidiki – ein außergewöhnlich…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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