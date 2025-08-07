Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Garten

Cottage mit Garten kaufen in Gemeinde Sithonia, Griechenland

Gemeindebezirk Sithonia
49
Nikiti
21
Toroni Municipal Unit
7
Neos Marmaras
5
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 7 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Sithonia Halkidiki, dieses außergewöhnliche, luxuriöse, distanzierte Haus mit 160 mm, erbaut…
$1,27M
Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
