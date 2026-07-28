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Mehrstöckige Wohnungen in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
In der begehrten Gegend von Moudania, Flogita, bietet diese Maisonette eine perfekte Mischun…
$223,322
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine moderne Maisonette im Erdgeschoss in der begehrten Gegend von Moudani…
$409,472
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese schlüsselfertige, moderne Maisonette mit einem Innenraum von 62,60 m2. I…
$250,834
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Immobilienangaben in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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