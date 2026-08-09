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Wohnimmobilien in Sitia, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 378 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 378 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, Wo…
$1,77M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$226,696
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2 Etagen Villa in Kreta. Die Villa ist 200 m2 groß, im Jahr 2019 gebaut. Es hat…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus in Sitia, Griechenland
Ferienhaus
Sitia, Griechenland
Fläche 500 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 500 qm auf Kreta. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das M…
$826,496
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 179 m²
Zum Verkauf Luxus Seafront Villa - Sitia, Kreta Private Seafront Luxusvillen Komplex mit dir…
$2,15M
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 650 m²
Luxusvilla von 650 qm im Zentrum von Sitia, in der Nähe des traditionellen Hafens. Es besteh…
$944,567
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