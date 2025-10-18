Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Westattika
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Westattika, Griechenland

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
7 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 2 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 120 qm in Peloponnes. besteht aus einem Schlafzimmer, Wohn…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, einer Küche,…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk -2/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, ei…
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen.…
$678,856
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Villla Sofia ist der perfekte Ort für Ihren Traumurlaub im sonnigen Porto Germeno in Grieche…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- West Attica: Mandra -- Palaiochorio 250 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezim…
$408,118
Eine Anfrage stellen

