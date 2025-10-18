Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Regionalbezirk Westattika, Griechenland

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
22 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 230 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abst…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 2 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 120 qm in Peloponnes. besteht aus einem Schlafzimmer, Wohn…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 290 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$585,220
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 182 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$321,871
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 130 Quadratmetern in Loutraki .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das …
$234,088
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, einer Küche,…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
ResideReside
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk -2/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, ei…
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ein…
$193,123
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 6 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 9 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 155 qm in Loutraki .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Unte…
$210,679
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 130 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$374,541
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 8 zimmer in Vlychada, Griechenland
Reihenhaus 8 zimmer
Vlychada, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 218 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 218 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 90 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum…
$257,497
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen.…
$678,856
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 zimmer in Vlychada, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vlychada, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 670 m²
Etagenzahl 1
Ferienhaus von 670 qm zum Verkauf in Nea Peramos, Attika. Im ersten Stock befinden sich 2 Ge…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Villla Sofia ist der perfekte Ort für Ihren Traumurlaub im sonnigen Porto Germeno in Grieche…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 182 m²
Etagenzahl 3
Townhouse ist in einem Küstendorf in Attica zu verkaufen. Die Fläche des dreigeschossigen Ha…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 134 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schla…
$245,793
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 315 m²
Etagenzahl 1
In der Küstenregion von Attika - Alepohori am Ufer des Golfs von Korinth befinden sich drei …
$304,315
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,93M
Eine Anfrage stellen

