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Ferienhäuser in Regionalbezirk Westattika, Griechenland

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Municipality of Megara
12
Municipal Unit of Megara
11
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14 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ein…
$194,817
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 90 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum…
$259,756
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Fyli, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Fyli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- West Attica: Ano Liosia 166 m2, 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC, 2…
$524,414
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Ferienhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 670 m²
Ferienhaus von 670 qm zum Verkauf in Nea Peramos, Attika. Im ersten Stock befinden sich 2 Ge…
$1,65M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 215 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, ei…
$2,54M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$2,07M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 230 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abst…
$354,213
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen.…
$684,811
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimm…
$349,610
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,95M
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Ferienhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 320 m²
Es gibt einen 2-stöckigen Einfamilienhaus von 320 qm in der Stadt Kineta, die sich in Wester…
$265,659
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 290 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 290 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$590,354
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$259,756
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Westattika, Griechenland

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