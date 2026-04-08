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Berghütte kaufen in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

Municipality of Peristeri
16
Municipality of Ilion
9
Municipality of Petroupoli
4
Municipality of Chaidari
3
8 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Municipality of Petroupoli, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Petroupoli, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Stockwerk -1/4
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 800 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$2,54M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 4/5
For sale under construction maisonette of 81 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 level…
$473,381
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Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 119 m²
For sale maisonette of 119 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. The proper…
$502,246
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf Maisonette von 105 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock besteht aus Wo…
$548,429
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Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 360 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$1,50M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf Maisonette von 155 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock besteht aus Wo…
$715,844
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Melrose VillasMelrose Villas
Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Stockwerk 5/7
For sale under construction maisonette of 113 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$438,743
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 3/4
For sale maisonette of 124 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$490,700
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Athen-West

villen
cottages
reihenhäuser

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