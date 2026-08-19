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Stadthäuser in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

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Municipality of Ilion
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Reihenhaus in Municipality of Ilion, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Verkauf Maisonette von 82 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus ein…
$354,213
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Reihenhaus in Municipality of Ilion, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Verkauf Maisonette von 124 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 2 …
$501,801
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Reihenhaus in Municipality of Ilion, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Ilion, Griechenland
Fläche 119 m²
Verkauf Maisonette von 119 qm in Athen. Die Maisonette hat eine Ebene. Die Unterkunft biete…
$513,608
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