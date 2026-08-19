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Villen in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

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Municipality of Ilion
3
3 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Ilion, Griechenland
Villa
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
In der pulsierenden und grünen Nachbarschaft von Ilion, Curve Project, bietet Curve Park 6 e…
$331,767
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Villa in Municipality of Ilion, Griechenland
Villa
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
In der pulsierenden und grünen Nachbarschaft von Ilion, Curve Project, bietet Curve Park 6 e…
$286,006
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