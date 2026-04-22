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Häuser in Municipality of Chaidari, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Maisonette zu verkaufen 100 qm in Chaidari.Es befindet sich im Erdgeschoss, besteht aus zwei…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 279 m²
$396,224
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen West: Chaidari - 138 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche,…
$477,800
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AdriastarAdriastar
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Immobilienangaben in Municipality of Chaidari, Griechenland

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Luxuriös
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