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Ferienhäuser in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen West: Peristeri - 125 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche…
$192,285
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 279 m²
$396,224
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen West: Chaidari - 138 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche,…
$477,800
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Ferienhaus in Municipality of Ilion, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Ilion, Griechenland
Fläche 80 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 80 Quadratmetern in Athen. Der Keller bes…
$294,050
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 201 m²
Verkauf -- Wohnimmobilien -- Athen West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 Sq.m, 6 Schlafzim…
$489,453
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Ferienhaus in Municipality of Ilion, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Ilion, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 187 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Athen West: Ilion-Nea Liosia - Rimini 300 qm, 1 Badezimmer, 1 WC,…
$291,341
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