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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Fokida, Griechenland

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Delphi Municipality
7
Dorida Municipality
4
Municipal Unit of Tolofona
4
Municipal Unit of Delphi
3
11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Lilaia, Griechenland
Ferienhaus
Lilaia, Griechenland
Fläche 250 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verka…
$2,95M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Delfi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Wohnung von 155 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$383,730
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Villa in Delfi, Griechenland
Villa
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 240 Quadratmetern in Arachova. Der erste Stock besteht au…
$885,531
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TekceTekce
Reihenhaus in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Delphi Municipality, Griechenland
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,84M
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Reihenhaus in Delfi, Griechenland
Reihenhaus
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$301,081
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$259,756
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 240 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$177,106
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Villa 5 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
PROJEKTBESCHREIBUNG Aegean Breeze II ist ein exklusives Projekt mit Strandapartments und …
$413,131
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Villa 2 zimmer in Glyphada, Griechenland
Villa 2 zimmer
Glyphada, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Reihenhaus in Glyphada, Griechenland
Reihenhaus
Glyphada, Griechenland
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Fokida

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Fokida, Griechenland

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