Gewerbeimmobilien Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Unabhängige gewerbliche Immobilie 1,110 qm zum Verkauf – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi

Verkaufspreis: 2.200.000 € (verhandelbar)



Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem der prominentesten Standorte auf Mesogeion Avenue, Athen, Griechenland. Eine eigenständige Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtfläche von 1.110 qm steht zum Verkauf, mit einer großen Fassade und geräumigen Nebenflächen, ideal für Eigentümerbesetzung oder Investitionszwecke.

Eigenschaftsmerkmale

Gesamtfläche: 1,110 qm

Shop im Erdgeschoss: 294 qm

Mezzanine: 137,32 qm

Nutzung im unteren Erdgeschoss (Halbkeller): 183,50 qm

Keller: 495,80 qm

Baujahr: 1977

Ca. 20 Meter Fassade auf Mesogeion Avenue

12–15 exklusive Parkplätze

Interner Aufzug (Lift)

Innentreppen, die alle Ebenen verbinden

Hilfsräume, Personalküche und mehrere WC-Einrichtungen

Alle erforderlichen städtebaulichen Regularisierungen wurden abgeschlossen.

Das Anwesen befindet sich in einem strategischen Punkt von Agia Paraskevi, mit direktem Zugang zur Mesogeion Avenue, Attiki Odos, der Metrostation "Doukissis Plakentias" und dem internationalen Flughafen Athen. Der Bereich beherbergt große Unternehmen, kommerzielle Aktivitäten und Dienstleistungen, die eine hohe Sichtbarkeit und Zugänglichkeit gewährleisten.

Dank seines funktionalen Layouts, der großen Fassade und der privaten Parkplätze ist das Anwesen ideal für:

Einzelhandelsketten und Kaufhäuser,

Ausstellungsräume,

Firmensitze,

medizinische oder diagnostische Zentren,

Fitnessstudios und Wellnesseinrichtungen,

Bildungseinrichtungen,

Investoren, die ein hochkarätiges Asset mit starkem Entwicklungspotenzial suchen.

Für weitere Informationen oder um eine Besichtigung zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte.