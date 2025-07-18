Gewerbeimmobilien Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Unabhängige gewerbliche Immobilie 1,110 qm zum Verkauf – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi
Verkaufspreis: 2.200.000 € (verhandelbar)
Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem der prominentesten Standorte auf Mesogeion Avenue, Athen, Griechenland. Eine eigenständige Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtfläche von 1.110 qm steht zum Verkauf, mit einer großen Fassade und geräumigen Nebenflächen, ideal für Eigentümerbesetzung oder Investitionszwecke.
Eigenschaftsmerkmale
Das Anwesen befindet sich in einem strategischen Punkt von Agia Paraskevi, mit direktem Zugang zur Mesogeion Avenue, Attiki Odos, der Metrostation "Doukissis Plakentias" und dem internationalen Flughafen Athen. Der Bereich beherbergt große Unternehmen, kommerzielle Aktivitäten und Dienstleistungen, die eine hohe Sichtbarkeit und Zugänglichkeit gewährleisten.
Dank seines funktionalen Layouts, der großen Fassade und der privaten Parkplätze ist das Anwesen ideal für:
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