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Gewerbeimmobilien Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
von
$2,53M
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ID: 33340
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Agia Paraskevi
  • Adresse
    Mesogeion, 494

Über den Komplex

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Unabhängige gewerbliche Immobilie 1,110 qm zum Verkauf – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi

Verkaufspreis: 2.200.000 € (verhandelbar)

Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem der prominentesten Standorte auf Mesogeion Avenue, Athen, Griechenland. Eine eigenständige Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtfläche von 1.110 qm steht zum Verkauf, mit einer großen Fassade und geräumigen Nebenflächen, ideal für Eigentümerbesetzung oder Investitionszwecke.

Eigenschaftsmerkmale

  • Gesamtfläche: 1,110 qm
  • Shop im Erdgeschoss: 294 qm
  • Mezzanine: 137,32 qm
  • Nutzung im unteren Erdgeschoss (Halbkeller): 183,50 qm
  • Keller: 495,80 qm
  • Baujahr: 1977
  • Ca. 20 Meter Fassade auf Mesogeion Avenue
  • 12–15 exklusive Parkplätze
  • Interner Aufzug (Lift)
  • Innentreppen, die alle Ebenen verbinden
  • Hilfsräume, Personalküche und mehrere WC-Einrichtungen
  • Alle erforderlichen städtebaulichen Regularisierungen wurden abgeschlossen.

Das Anwesen befindet sich in einem strategischen Punkt von Agia Paraskevi, mit direktem Zugang zur Mesogeion Avenue, Attiki Odos, der Metrostation "Doukissis Plakentias" und dem internationalen Flughafen Athen. Der Bereich beherbergt große Unternehmen, kommerzielle Aktivitäten und Dienstleistungen, die eine hohe Sichtbarkeit und Zugänglichkeit gewährleisten.

Dank seines funktionalen Layouts, der großen Fassade und der privaten Parkplätze ist das Anwesen ideal für:

  • Einzelhandelsketten und Kaufhäuser,
  • Ausstellungsräume,
  • Firmensitze,
  • medizinische oder diagnostische Zentren,
  • Fitnessstudios und Wellnesseinrichtungen,
  • Bildungseinrichtungen,
  • Investoren, die ein hochkarätiges Asset mit starkem Entwicklungspotenzial suchen.

Für weitere Informationen oder um eine Besichtigung zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

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Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
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