Stadthäuser mit Terrasse in Gemeinde Polygyros, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Stadthaus von 55 m² in Metamorfosi, Sithonia. Das Erdgeschoss umfasst ein Wohn…
$209,778
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 85 m² in Kalive, Polygyros, Chalkidiki. Zum Objekt geh…
$337,974
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 72 m² in Kalive, Polygyros, Chalkidiki. Zum Objekt geh…
$269,217
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Gemeinde Polygyros, Griechenland

