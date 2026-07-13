Cottages mit Bergblick kaufen in Oraiokastro, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 210 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$708,425
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$1,59M
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Immobilienangaben in Oraiokastro, Griechenland

mit Meerblick
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