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Ferienhäuser mit Pool in Oraiokastro, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$944,567
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