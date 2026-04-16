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Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

Municipal Unit of Troizinia
44
12 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$1,83M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 210 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,56M
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CoexCoex
Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 770 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 770 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$5,21M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 436 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 436 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$613,968
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 217 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 217 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,36M
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Nils OttNils Ott
Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 510 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 510 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$4,13M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$944,567
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 293 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 293 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Sch…
$1,42M
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Villa in Galatas, Griechenland
Villa
Galatas, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$3,07M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 280 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schl…
$1,65M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,30M
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Eigenschaftstypen in Municipality of Troizinia Methana

villen
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