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Berghütte kaufen in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

Municipal Unit of Troizinia
44
19 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer…
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$1,83M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 153 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$578,547
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Maisonette von 50 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht au…
$212,528
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$779,268
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 210 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,56M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 530 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 530 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$1,71M
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa von 400 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer und de…
$1,42M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 770 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 770 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$5,21M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 436 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 436 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$613,968
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 250 m²
8 drei -stöckige Villen, jeweils 250 m², zum Verkauf in Lagonisi, Attika. Die Kosten für jed…
$590,354
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$944,567
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$425,055
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen Maisonette von 240 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$684,811
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Villa in Galatas, Griechenland
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Galatas, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 280 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schl…
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$1,02M
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Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,30M
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