Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Troizinia - Methana
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

;
Municipal Unit of Troizinia
7
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$194,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$348,309
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$330,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Wohnung von 175 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
$684,811
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$188,913
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen Wohnung von 51 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Methana, Griechenland
Wohnung
Methana, Griechenland
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer we…
$174,745
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Zu verkaufen Wohnung von 57 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$318,791
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Municipality of Troizinia Methana

1 Zimmer

Immobilienangaben in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen