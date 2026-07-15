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Berghütte kaufen in Municipality of Southern Corfu, Griechenland

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Municipal Unit of Meliteieis
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Municipal Unit of Lefkimmi
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Municipal Unit of Korissia
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Ferienhaus in Agios Mattheos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Mattheos, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen, ein 230 qm Ferienhaus, das auf einem Grundstück von 1.200 qm im traditionellen…
$589,174
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Ferienhaus in Argirades, Griechenland
Ferienhaus
Argirades, Griechenland
Fläche 200 m²
Zum Verkauf, ein Ferienhaus bestehend aus drei Wohnungen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei …
$472,283
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Villa in Pentati, Griechenland
Villa
Pentati, Griechenland
Fläche 290 m²
Zum Verkauf Villa von 290 qm auf der Insel Korfu. Extras mit der Unterkunft: Parkplatz, Gart…
$732,039
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Pentati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Pentati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$389,634
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Eigenschaftstypen in Municipality of Southern Corfu

villen
cottages
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Immobilienangaben in Municipality of Southern Corfu, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
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