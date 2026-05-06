Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Piraeus
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Municipality of Piraeus, Griechenland

;
Piräus
29
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Zu verkaufen ist ein Drei-Level-Ecke freistehendes Haus von 415.70 qm in Profitis Ilias, Pir…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Municipality of Piraeus

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Piraeus, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen