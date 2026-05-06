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Berghütte kaufen in Municipality of Piraeus, Griechenland

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Piräus
29
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Zu verkaufen Maisonette von 141 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 3 Werte. Der fünf…
$613,968
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf Maisonette von 100 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 3 …
$312,888
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Ferienhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Gebäude befindet sich 200 m² auf einem 120 m² großen Grundstück in der Nähe des Hafens v…
$519,512
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Eigenschaftstypen in Municipality of Piraeus

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Piraeus, Griechenland

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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