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Häuser am Meer in Municipality of Piraeus, Griechenland

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Piräus
29
6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 120 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, 2…
$590,354
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Verkauf Maisonette von 123 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$401,441
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Haus 6 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Zu verkaufen ist ein Drei-Level-Ecke freistehendes Haus von 415.70 qm in Profitis Ilias, Pir…
Preis auf Anfrage
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CoexCoex
Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Zu verkaufen Maisonette von 141 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 3 Werte. Der fünf…
$613,968
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$419,152
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 165 m²
Verkauf Maisonette von 165 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock besteht aus Wo…
$755,654
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MontbelMontbel

Eigenschaftstypen in Municipality of Piraeus

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Piraeus, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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