  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

villen
45
cottages
12
reihenhäuser
4
26 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 270 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Villa besteht a…
$2,68M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1100 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss be…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$3,03M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Die Maisonette h…
$339,428
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,50M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 167 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 167 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Halbgeschoss besteh…
$506,858
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Das Haus besteht au…
$994,875
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 964 m²
Hier ist die englische Übersetzung: Verkauf: 4-Story Villa (964 qm) in Porto Heli, Peloponne…
$4,61M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Petrothalassa, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Petrothalassa, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$362,864
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Villa von 170 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Ein herrlicher Blick auf das Mee…
$1,56M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$936,353
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 12 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 12 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 480 m2 in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 8 Sc…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 280 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,85M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Etagenzahl 1
For sale 2-storey house of 218 sq.meters in Peloponnese. Ground floor consists of 2 bedroo…
$426,222
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf unter Bau 2-stöckige Villa von 200 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus…
$1,05M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 292 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 292 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgeschoss beste…
$1,64M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 - Stockwerk mit 136 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgescho…
$643,742
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Halbgeschoss besteh…
$760,786
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 0-stöckiges Haus von 125 qm in Peloponnes. Extras mit der Unterkunft: Garten.
$474,029
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$1,84M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$5,27M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,33M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$538,403
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 155 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Haus b…
$561,812
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,10M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 220 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgeschoss beste…
$1,96M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

