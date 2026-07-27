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Apartments mit Pool in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

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Korfu
55
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
73
Municipality of Northern Corfu
10
Kassopaia Municipal Unit
10
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
Resort-Apartments • Golden Visa • Lefkada, Ionisches Meer Moderne Studio-Apartments in ei…
$285,103
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Eigenschaftstypen in Region der Ionischen Inseln

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

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Luxuriös
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