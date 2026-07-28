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Wohnungen in Zakynthos Municipal Unit, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,74M
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Immobilienangaben in Zakynthos Municipal Unit, Griechenland

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