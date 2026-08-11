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Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

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Über das Einwanderungsprogramm

Erhalten Sie eine europäische Aufenthaltserlaubnis durch Investitionen in Immobilien in Griechenland.

INVEST CAFE begleitet Kunden in jeder Phase: Auswahl des Objekts, rechtliche Überprüfung, Registrierung der Transaktion, Erhalt eines Golden Visa, Eröffnung eines Bankkontos, steuerliche Unterstützung und weitere Immobilienverwaltung.

Wir arbeiten nur mit bewährten Entwicklern und Anwälten zusammen und helfen bei der Auswahl eines Objekts für Wohnen und Investitionen.

Unsere Mandanten sind Familien, Investoren und Unternehmer, die ihr Kapital retten, Bewegungsfreiheit erlangen und neue Lebens- und Geschäftsmöglichkeiten in Europa eröffnen wollen.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 2 monate
Kosten
Kosten
von
$7,421
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
Dauer
6 monate
Lizenz des Beratungsunternehmens: 313989485
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