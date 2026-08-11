Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

Über das Einwanderungsprogramm

Erhalten Sie eine europäische Aufenthaltserlaubnis durch Investitionen in Immobilien in Griechenland.

INVEST CAFE begleitet Kunden in jeder Phase: Auswahl des Objekts, rechtliche Überprüfung, Registrierung der Transaktion, Erhalt eines Golden Visa, Eröffnung eines Bankkontos, steuerliche Unterstützung und weitere Immobilienverwaltung.

Wir arbeiten nur mit bewährten Entwicklern und Anwälten zusammen und helfen bei der Auswahl eines Objekts für Wohnen und Investitionen.

Unsere Mandanten sind Familien, Investoren und Unternehmer, die ihr Kapital retten, Bewegungsfreiheit erlangen und neue Lebens- und Geschäftsmöglichkeiten in Europa eröffnen wollen.