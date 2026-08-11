Niederlassungserlaubnis in Griechenland

Über das Einwanderungsprogramm

Das Greek Digital Nomad Visa Programm richtet sich an Nicht-EU-Bürger, die aus der Ferne für ein ausländisches Unternehmen arbeiten oder ihr eigenes Online-Geschäft außerhalb Griechenlands betreiben.

Das Programm ermöglicht es Ihnen, legal in Griechenland zu leben, in Schengen-Länder zu reisen und die europäische Lebensweise zu genießen, während Sie Arbeit und Einkommen außerhalb des Landes behalten.

Zunächst wird ein nationales Digital Nomad Visum ausgestellt, nach dem Sie eine zweijährige Aufenthaltserlaubnis mit der Möglichkeit der Verlängerung erhalten können, während Sie die Bedingungen des Programms beibehalten.