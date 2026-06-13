Niederlassungserlaubnis in Griechenland

Über das Einwanderungsprogramm

Das Golden Visa Programm

Mindestinvestition in Wohn- oder Gewerbeimmobilien ab 250.000 Euro, nach dem Kauf, können Sie ausleihen und Einkommen verdienen.

Eine Aufenthaltserlaubnis in Griechenland ermöglicht es Ihnen, mehr als 187 EU-Länder ohne Visum zu besuchen.

Nach 5 Jahren können Sie sich für einen dauerhaften Aufenthalt und nach 7 Jahren für die Staatsbürgerschaft bewerben.

Sie können Ihre Familie im Programm enthalten.

Unser Team bietet einen Katalog von Eigenschaften, die für die Teilnahme am staatlichen Programm zugelassen sind.

In einigen Städten von Griechenland (Athens, Thessaloniki, Mykonos, Santorini) können Sie Immobilien von 400 Euro, den Rest zu investieren in Ihr Unternehmen kaufen.

Wir werden eine zuverlässige Unterstützung für Sie bei der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung und führen alle Etappen für eine erfolgreiche Umsiedlung in ein schönes Land.

In Griechenland gibt es keine Steuer auf Gewinne aus externen Einkommensquellen.