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Häuser in Igoumenitsa Municipality, Griechenland

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villen
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11 immobilienobjekte total found
Villa in Kastri, Griechenland
Villa
Kastri, Griechenland
$335,540
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Villa in Skorpiona, Griechenland
Villa
Skorpiona, Griechenland
$477,718
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Haus in Plataria, Griechenland
Haus
Plataria, Griechenland
$164,926
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
$678,392
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Plataria, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Plataria, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Fläche 390 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 390 qm in Epirus. Es gibt einen Kamin. Die Eigentümer verl…
$1,77M
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Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Verkauf 2-stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Epirus. Die erste Etage besteht aus 3 Schl…
$2,70M
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 390 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf 2-stöckige Villa von 390 Quadratmetern in Epirus. Die Fenster bieten Meerblick. Die …
$1,75M
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 300 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$2,74M
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Villa in Plataria, Griechenland
Villa
Plataria, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 340 Quadratmetern in Epirus. Die ers…
$756,519
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Immobilienangaben in Igoumenitsa Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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