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Berghütte kaufen in Igoumenitsa Municipality, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Plataria, Griechenland
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Plataria, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 300 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$2,74M
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Immobilienangaben in Igoumenitsa Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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