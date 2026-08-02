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Haus mit Garten kaufen in Igoumenitsa Municipality, Griechenland

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villen
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1 immobilienobjekt total found
Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Immobilienangaben in Igoumenitsa Municipality, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
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